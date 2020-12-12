نائبة المنطقة الجنوبية تبحث إحلال وتجديد شبكة المياه ببعض الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بمقر المنطقة، بحضور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، وهاني إسماعيل رئيس حي المعصرة، وإسماعيل عبدربه مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المياه للشئون الفنية، وحمدي شطا مدير عام المشروعات بشركة مياه الشرب، وسلوى ميخائيل استشاري التجديد والتدعيم جنوب وغرب القاهرة بشركة مياه الشرب، وأشرف راضي مدير مشروعات التدعيم والتجديد جنوب وغرب القاهرة بشركة مياه الشرب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الموضوعة لإحلال وتجديد شبكات المياه بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية بشرق حي حلوان ويشمل مربعا كاملا بمساحة تتعدى 25 كم2.

وتم بحث كيفية بدء التنفيذ بالتنسيق بين شركة المياه وحي حلوان، ووجهت نائب المحافظ بسرعة الإنجاز في إعداد المقايسات المتعلقة بالتجديد ووجهت بتذليل أي عقبات نحو تنفيذ رفع كفاءة شبكة المياه الضعيفة بمنطقة حلوان، فضلا عن بحث تجديد وإحلال شبكة مياه الشرب ببعض مناطق بحي السيدة زينب ووضع جدول زمني للتنفيذ.

وأكدت عبدالمنعم، على ضرورة وضع خريطة لكل مشاكل شبكة المياه بالمنطقة الجنوبية والسعي لحلها ووضع جدول زمني لحلها في أقرب وقت وبشكل جذري لرفع أي عناء عن المواطنين.