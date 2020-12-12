بزعم البحث عن أسلحة.. سقوط عصابة "الشرطة المزيفة" لسرقة المنازل في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط منتحلي صفة رجال الشرطة لسرقة منازل أسيوط بزعم البحث عن أسلحة نارية .

تلقى مركز أسيوط بلاغاً من ربة منزل 44 سنة أرملة"، ونجلها بائع خردة 22 سنة مقيمان بدائرة المركز بحضور أربعة مجهولين(يستقلون سيارة ربع نقل يرتدون الملابس الأفرنجية وأحدهم يرتدى جلباب وجاكت إلى منزلهما مدعين أنهم من رجال شرطة وقيامهم بتفتيشه بزعم البحث عن أسلحة نارية غير مرخصة، وعقب انصرافهم اكتشفا استيلائهم على (مبلغ 25 ألف جنيه - هاتف محمول "بدون شريحة")، وقيامهم بالتوجه لمنزل شقيق الأولى تاجر ماشية "58سنة ومقيم بذات القرية) وقيامهم بتفتيشه بزعم البحث عن أسلحة نارية غير مرخصة وعثورهم على مبلغ 30 ألف جنيه دون الاستيلاء عليه لمشاهدة زوجة التاجر لهم أثناء التفتيش .

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط إلى تحديد مرتكبي الواقعة كلا من نجلة شقيق المُبلغة الأولى ربة منزل والمحكوم عليها في قضيتي "تبديد" ومقيمة بدائرة المركز) صديق الأولى عاطل والسابق اتهامه 6 قضايا "قتل، مشاجرة، إطلاق أعيرة نارية فرض سيطرة، تبديد"، عامل مُقيمان بدائرة المركز، نقاش و3 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم السادس .

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات "بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة" وقررت المتهمة الأولى أنه نظراً لارتباطها بعلاقة بالمتهم الثاني وعلمها باحتفاظ المُبلغة الأولى وشقيقها بمبالغ مالية بمنزلهما قام المتهم الثاني بالاتفاق مع باقي أفراد التشكيل على ارتكاب الواقعة حيث توجهوا بتاريخ الواقعة لمنزل شقيق المُبلغة منتحلين صفة رجال شرطة بزعم التفتيش عن أسلحة غير مرخصة إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على ثمة مبالغ مالية لمشاهدة زوجة التاجر لهم وعقب ذلك توجهوا لمنزل المُبلغة الأولى واستولوا على المبلغ المالي والهاتف المحمول وهربوا .

بمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهمة المذكورة أيدوها، تم بإرشادهم ضبط (مبلغ21ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه) وكذا الهاتف المحمول .

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .