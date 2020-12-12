القبض على 3 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالفيوم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الفيوم)؛ بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون واستخدامهم سيارة ملك أحدهم للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال قيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنيه ومحلية)، وكذا (السيارة المشار إليها – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .