الأحوال المدنية تستقبل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل قطاع الأحوال المدنية، المواطنين من ذوي الإعاقة، لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم (مجاناً)، بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية على مدار أسبوع.

وتوافد عدداً من ذوي الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر.

وقد لاقت تلك المبادرة قبولاً واستحسانا من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الدور المجتمعي لكافة قطاعات الوزارة من خلال مشاركة المواطنين في مختلف المناسبات.