شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب بطريق فرعي بمركز المنيا ..

تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب دراجة نارية بطريق فرعي مؤدي إلي قرية الشرفا بمركز المنيا .

تسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص ، وهم حامد فتحي عبد الحميد ، 29 سنه ، وفاطمة زكريا عيد ، 27 سنه ، وتلا حامد فتحي ، عام واحد ، مقيمين جميعا بحي كفر المنصور بمركز المنيا .

تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا العام ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..