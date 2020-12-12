شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب بطريق فرعي بمركز المنيا ..
تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب دراجة نارية بطريق فرعي مؤدي إلي قرية الشرفا بمركز المنيا .
تسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص ، وهم حامد فتحي عبد الحميد ، 29 سنه ، وفاطمة زكريا عيد ، 27 سنه ، وتلا حامد فتحي ، عام واحد ، مقيمين جميعا بحي كفر المنصور بمركز المنيا .
تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا العام ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.