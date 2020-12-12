شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات سياسية اقتصادية مصرية رومانية في بوخارست لبحث التعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى السفير د. بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومعه السفير صلاح عبدالصادق، سفير جمهورية مصر العربية في بوخارست، يوم ١١ ديسمبر الجاري، جولة المشاورات السياسية بين مصر ورومانيا برئاسة مشتركة مع السفير «كورنيل فيروتسا» وزير الدولة للعلاقات الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية.

وقد شهدت المشاورات تباحثاً حول كيفية دفع أوجه التعاون بين البلديّن، وتطلع الجانبين لعقد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الدولتيّن في بوخارست خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، والتي تُمثل فرصة لبلورة الأفكار المطروحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلديّن ومنح مزيد من النفاذ للسلع المصرية إلى الأسواق الرومانية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الرومانية إلى مصر، وكذا الدخول في مشروعات للتعاون المُشترك مع الشركات المصرية.

كما تناولت المشاورات سُبل تطوير التعاون بين مصر ورومانيا في قطاعات الطاقة والغاز الطبيعي والسياحة، وتم بحث آفاق التعاون في مجال البناء والتشييد، والصناعات الغذائية، وكذا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد مجالات ذات أولوية للجانبين، فضلاً عن الترويج السياحي المُشترك وزيادة التدفقات السياحية بين البلديّن، خاصةً للمقاصد المصرية الآمنة في البحر الأحمر وجنوب الوادي.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، قام الطرفان بتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المُشترك بما فيها التطورات في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط، وكذا في أفريقيا والبلقان، حيث توافق الطرفان خلال الاجتماع على أهمية احترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وعلى هامش المشاورات، أجرى السفير د. بدر عبدالعاطي اجتماعاً مع السفير «كوزمين أونيسي» المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الروماني، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء في رومانيا، حيث تناول اللقاء سُبل دفع العلاقات الثنائية بين البلديّن.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة السفير د. بدر عبدالعاطي لبوخارست جاءت في ختام الجولة التي قام بها لأربع دول في منطقة البلقان، حيث شملت الجولة إلى جانب رومانيا كل من ألبانيا وصربيا وبلغاريا، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الروابط والتعاون مع دول منطقة البلقان