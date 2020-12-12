شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصل 890 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 214 ألفاً و555 ريالا سعوديا، أي ما يوازى 890 ألفاً و403 جنيهات مصرية تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال أكتوبر الماضى عن توفير 350 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 500.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض أنه تم خلال الشهر تسوية 60 شكوى وديا، وإحالة 25 شكوي للقضاء ومازال هناك 18 شكوي تحت البحث والدراسة واردة من وزارة الخارجية بإجمالي الشكاوي 103 شكوي، فضلا عن القيام 97 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 6 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 90 استفساراً للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب .