شكرا لقرائتكم خبر عن مطران بورسعيد يزور دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا قبل عيده بأيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار الأنبا تادرس، مطران إبراشية بورسعيد وتوابعها، ووفد مرافق لنيافته دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون شمال محافظة المنيا. وقام «تادرس» بترؤس صلاة القداس الإلهي بالدير، يشاركه الأنبا باسيليوس، أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل، وعدد من الرهبان والآباء الكهنة، حيث قام صاحبا النيافة بعمل الحنوط وتطييب جسد القديس الأنبا صموئيل المعترف، شفيع الدير الموضوع داخل كنيسته بالدير، وذلك بمناسبة عيد نياحته، الذي تحتفل به كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في السابع عشر من شهر ديسمبر الجارى. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

كانت هذه تفاصيل خبر مطران بورسعيد يزور دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا قبل عيده بأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.