شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا دير «مارجرجس» الرزيقات بالأقصر يعلق الصلوات ويقصرها على الرهبان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات للأقباط الأرثوذكس غرب محافظة الأقصر، في بيان، عن إغلاق ابوابة أمام الزائرين أبتدءاً من يوم الأثنين الموافقة 2020/12/14، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية بصدد إنتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وجاء نص البيان كالتالي:- نظراً للظروف الحالية ولإجل الوقاية ومنع التجمعات، يعتذر دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر، عن أستقبال الزوار وأسر الأباء الرهبان وكذلك الخلوات، وتكون صلوات تسبحة كيهك وعيد الميلاد المجيد قاصرة علي الرهبان فقط، ويبدأ بهذا القرار من يوم الأثنين الموافق 2020/12/14 م لحين أشعار أخر . واختتم البيان داعي الله أن يحفظ شعبنا بكل صحة وسلام، وبلادنا الحبيبة من إي مكروه .
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