شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مخزون مصر من لقاح فيروس كورونا يكفى من 6 إلى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا، ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، ما مكن مصر من تقليل تأثيرات الأزمة والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وذلك وسط إشادات من المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من الجائحة، والتي وضعت الأسس القوية التي تمكن الدولة من تجنب الآثار السلبية للموجة الثانية من تفشي الفيروس.

وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل "إنفوجرافات" سلط خلالها الضوء على كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن إجمالي مخزون مصر من لقاحات فيروس كورونا يكفي لمدة من 6 وحتى 9 أشهر.

وورد في التقرير، أن أسعار الغذاء سجلت 7 مرات معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) منذ بداية عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، حيث سجلت انخفاضاً بواقع 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في شهر مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير.