شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الليمون بـ 9 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 9 جنيهات.

الفاصوليا الخضراء 7 جنيه.

التفاح السكرى 23 جنيه.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 7 جنيات.

‏‎‏‎- الموز البلدى 12 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 30 و35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 23 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيه.

البسلة 11.5 جنيه.