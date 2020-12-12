تفعيل أقوى منصة ذكية لتعليم الطلاب إلكترونيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاعتماد على "المعامل الافتراضية" فى تقديم تعليم على مستوى عالمي

انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من تفعيل أقوى منصة الكترونية ذكية تمتلكها لتعليم الطلاب عن طريق الانترنت وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء الجامعة وفى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة بجميع مؤسساتها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف أن الجامعة وضعت خطة شاملة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني بالكليات خلال العام الدراسي 2020ـ2021، خاصة في ظل امتلاكها لأقوى منصة تعليمية ذكية على أعلى مستوى ويتم إدارتها بالتعاون مع مؤسسات عالمية، موضحا أنه تم تقسيم الفرق الدراسية وتوزيعها على مدار الأسبوع لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي في ظل اتباع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور العزازي، الى أن الجامعة كانت تعتمد على التعليم أون لاين قبل أزمة انتشار فيروس كورورنا، ولكن بعد الأزمة تم تعميمها بشكل أكبر، مع الاعتماد على المعامل الافتراضية، موضحاً أن 90% من الجامعات العالمية تعتمد حاليا على استخدام تقنيات منها الهولوجرام والمعامل الافتراضية فى تقديم العملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة ملتزمة باستكمال كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم الاستعداد داخل الكليات بمناطق مخصصة للعزل المؤقت فى حالة الاشتباه بوجود حالات إصابة بالفيروس مع وضع خطوات تنفيذية للتعامل مع الحالات من لجان مخصصة لإدارة الأزمات، والتي تعمل بالتنسيق مع مستشفى سعاد كفافي الجامعي.