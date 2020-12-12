شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مخزن مومياوات «القومي للحضارة» يكشف كواليس ترميم مومياوات أشهر الملوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى إسماعيل، مدير مخزن المومياوات ورئيس معمل صيانة وترميم المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، إن العالم يترقب عملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي يجري الترتيب لها خلال الفترة الحالية.

وأضاف إسماعيل في حواره مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، مع الإعلامي أسامة سرايا، إن الممياوات سيتم نقلها للمتحف المصري للحضارة داخل كبسولات بها غاز النيتروجين الخامل حتى لا تتأثر بالجو، وسيتم وضع كل مومياء في كبسولة مووضعة على وحدات اتزان تتحكم في الحركة الرأسية والأفقية للحفاظ عليها.

وأكد مصطفى على أنه سيتم نقل 22 مومياء إلى المتحف أبرزهم الملوك حتشبسوت ورمسيس الثاني والثالث والرابع وأمنحتب الثاني الثالث وأشهر وأعظم ملوك الحضارة المصرية.

وأوضح إسماعيل إن عملية ترميم المومياوات عملية يتم التمهيد لها من خلال الدراسة وتكوين صورة متكاملة عن الملوك أصحاب المومياوات والتعامل معهم يكون بعظمة وتعامل مع تاريخ عظيم، ويتم عمل بحث كامل عن المومياوات قبل العمل على ترميمها ودراسة البيئة المحيطة والتقارير والتحاليل الخاصة بكل مومياء، بمساعدة فريق من المركز القومي للبحوث لمنع تأثر المومياء بظروف الجو المحيط للعمل على ترميمها.