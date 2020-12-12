شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ مدينة القرين ويوجه بتكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مدينة القرين، بشن حملة نظافة مكبرة لرفع أكوام القمامة المتراكمة بشوارع المدينة أولا بأول، وعدم السماح بتراكمها لفترات طويلة، وكذلك دهان أعمدة الإنارة وغسل البلدورات ورفع السفوحة وتهذيب الأشجار لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح أمس لمدينة القرين للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

تفقد المحافظ عددٍ من شوارع المدينة، وتلاحظ له تدني مستوى النظافة وعدم إزالة لافتات الدعاية الإنتخابية من الميادين والشوارع الرئيسية، ليأمر المحافظ رئيس مدينة القرين برفع كافة الاشغالات فورا وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة، وإزالة المخالف منها حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري لشوارع المدينة .

وجه محافظ الشرقية، رئيس مدينة القرين ،بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق برصف شارعي القلعة والشيخه حمدة بطول كيلو متر، وتهيئتهما أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وكذلك تحديد عدد من الشوارع الجانبية للبدء فورا في وضع المقايسات اللازمة لرصفهما باستخدام بلاط الانترلوك، تنفيذا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة .

كلف المحافظ رئيس مدينة القرين، بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء، وتغطية المكشوف منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة، تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح المواطنين .

وقال المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.