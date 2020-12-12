شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومحطات وقود بـ6 إدارات وتحرر 188 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة،شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية ومخازن الأدوية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ6 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 188 محضراً بمخالفات متنوعة.

في ادارة تموين وسط، حررت الحملة محضرين لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم أخذ 4 عينات دقيق من 4 مطاحن مختلفة وتحليلها في المعامل المركزية .

وفى ادارة تموين المنتزة، حررت الحملة 28 محضر تنوعت بين 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الاعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لعدد 3 منافذ مشروع جمعيتي مخالفين، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين شرق، أسفرت الحملة عن تحرير 48 محضر شملت 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 6 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضر محطة تموين سيارات مخالفة، محضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين العامرية، حررت الحملة 34 محضر شملت 26 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين العجمى، حررت الحملة 61 محضر تنوعت بين 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و16 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و10 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى ادارة تموين برج العرب،أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر شملت 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمحطة تموين مخالفة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وأخطرت النيابة للتحقيق.