شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة من الإثنين.. وتوقعات بسقوط الأمطار من الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، إن فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة وهناك رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة تمتد لمناطق بالوجه البحري والقاهرة وفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وفرص الأمطار الخفيفة وغير المؤثرة والحالة مستمرة للإثنين وأن انخفاض في درجة الحرارة يبدأ من الإثنين المقبل.
وأضاف شاهين في مداخلة مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، إنه بداية من الأربعاء المقبل هناك فرص الأمطار على المنطقة الغربية والأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والمناطق القريبة من السواحل الشمالية ومتوسطة على الدلتا ومن خفيفة لمتوسطة على القاهرة.
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الوضع في مصر
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