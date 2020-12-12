شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 232 رحلة جوية على متنها 27 ألف راكب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة، اليوم السبت، 232 رحلة دولية إلى عدة وجهات على متنهم 26757 راكبا ما بين سفر ووصول، وحسب مصادر فإن المطار سيغادر منه 111 رحلة تنقل على متنها 12451 مسافرا وستتوجه إلى عدة مدن منهاتورنتو، الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، مدريد، موسكو، اسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل.

فى حين يستقبل 121 رحلة على متنها 14324 راكبا قادمة من عدة وجهات منها لندن روما موسكو تونس أثينا أديس أبابا أكرا لاجوس أبوجا بروكسل أمستردام كوبنهاجن الدار البيضاء البحرين فرانكفورت بيروت دبى جده المدينة الدمام الشارقة أبو ظبى دمشق برجامو الخرطوم بغداد.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.