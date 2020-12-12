شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 63 رحلة جوية اليوم لنقل 6100 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصر للطيران اليوم السبت، 63 رحلة جوية إلى كل من، "تورنتو، الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، مدريد، موسكو، اسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل"، و9 رحلات داخلية إلى كل من، شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6100 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.