شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخدمات البيطرية يكشف تفاصيل استيراد الإمارات الماشية المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تفاصيل استيراد الإمارات العربية المتحدة، الماشية الحية من جمهورية مصر العربية.

وقال عبد الحكيم محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى، إن هذه الخطوة جاءت بعد أقل من شهر من استيراد الإمارات البيض والدجاج والكتاكيت، في إطار العلاقات والتعاون المثمر بين القاهرة وأبو ظبى، متابعا: "مصر تطبق كافة الإجراءات الاحترازية البيطرية بأعلى درجات الأمان والسلامة.. ويعود قرار الإمارات بالاستيراد من مصر بسبب ذلك الأمر".

وأشار إلى اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية 14 منشأة جديدة لمصر خالية من أمراض الأنفلونزا، ليتاح لها تصدير منتجاتها الحيوانية إلى الدول الأخرى، إضافة إلى وجود 24 منشأة تحت الاعتماد مسبقا، مردفا : "مصر تصدر الأغنام والماعز.. ومعظم الأمراض البيطرية فى مصر تحت السيطرة".

وأكد أن هناك توجيهات وتكليفات من القيادة السياسية، لتنمية الثروة الحيوانية ودعم الاستثمار فى هذا المجال، وذلك بالتزامن مع فتح أسواق جديدة للتصدير، ووجود اكتفاء ذاتى من الدواجن والبيض في الدولة المصرية.