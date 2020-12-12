شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسة البرلمان العربى بحضور رئيسى مجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم السبت، جلسة البرلمان العربى الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، وبحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

تعقد هذه الجلسة في الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي بصفته الدائمة، بعد 7 سنوات أخرى بصفته المؤقتة بدءا من عام 2005.

ويناقش البرلمان العربي، خلال أعمال الجلسة، تفعيل دور الدبلوماسية العربية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، ومناقشة تطورات ومستجدات الأوضاع العربية الراهنة، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم ونصرة القضايا العربية.

كما سيتم مناقشة إجراءات إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي، لتعزيز دور البرلمان في مواجهة هذه الظاهرة وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف.