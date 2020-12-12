شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بمراعاة إجراءات الوقاية من كورونا في امتحانات الترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول لتأمين الطلاب والعاملين ومكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق تسهيلات للطلاب الذين تثبت إصاباتهم أو كانوا مخالطين.

وقالت مصادر مسئولة، إن الوزارة حريصة على سلامة الطلاب بشكل كبير، التي لا تقل أهمية عن تقييم الطالب من خلال الامتحان بل أكثر أهمية، لافتة إلى أنه تم التنبيه على المديريات والمدارس بتوفير جو صحى آمن للطلاب فى الدراسة وامتحانات الترم الأول.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تحديد الدروس التى تأتى منها أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول من خلال مديرى عموم تنمية المواد الدراسية فى الوزارة والموجهين العموم فى المديريات والموجهين الأوائل فى الإدارات التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا، بين الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة، موضحا إن من 300 إلى 500 طالب أصيبوا بكورونا و80% منهم تعافوا من الفيروس، موضحا، أن الإجراءات الاحترازية التى جرى تطبيقها على المدارس حققت نتائج إيجابية كبيرة.