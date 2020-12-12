شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصحة والتنمية يتابعان شراء تجهيزات طبية للمستشفيات بـ 1.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية الحلية، اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفرالشيخ والشرقية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا، لمتابعة آلية عمل مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصحى فى تلك المحافظات، ومتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات خلال الفترة الحالية.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية، اليوم، أن الاجتماع جاء بحضور كل من اللواء وائل الساعى مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات بالوزارة، وممثلين من من البنك المركزى ووزارة المالية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، أنه تم التنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة كافة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بسرعة تنفيذ الأعمال الواردة بمبادرة البنك المركزى البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه سواء فى شراء وتوفير التجهيزات الطبية المطلوبة أو رفع كفاءة المستشفيات المقترحة لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر وكذا توفير أجهزة التنفس الصناعى واسطوانات الأكسجين .

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أهمية التأكد من سرعة نهو الأعمال خلال فترة وجيزة حتى تتمكن المحافظات من مواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

كما أشاد الوزير، بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقدير كافة أبناء الشعب المصرى لتلك الجهود و تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

وأضاف شعراوى أن هناك تنسيق مستمر بين الوزارتين لدعم جهود القطاع الطبى بالمحافظات وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المحافظات لحصر كافة احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية الموجودة بها لدعم جهود مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.

وأشاد شعراوى، بالجهود التى بذلتها وزارة الصحة خلال الفترة الماضية لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وتغطية كافة المحافظات بالاحتياجات العاجلة المطلوبة فيما يخص مواجهة كورونا.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير ورفع كفاءة شبكات الغازات وتوفير خزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأساسية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت وزيرة الصحة ما تم الاتفاق عليه من خلال التعاون مع عدد من مصانع الحديد والصلب لدعم احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبى بشكل دوري، من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة، بالإضافة إلى الاتفاق على توفير خزانات الأكسجين بما يدعم احتياجات المستشفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما تناول الاجتماع ما تم من إنجازات تشمل تطوير ورفع كفاءات شبكات الغازات فى مستشفيات الحميات والصدر خلال العام الحالي، بالإضافة إلى التجهيزات التى تشملها شبكات الغاز بمستشفيات العزل، وتم التواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير 1500 مولد أكسجين لصالح المستشفيات، بما يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتمت مناقشة الآلية التى تتبعها وزارة الصحة والسكان من عمل عقود صيانة للمستشفيات التى يتم افتتاحها، حيث تضمن تلك الآلية الصيانة الدورية للتجهيزات من شبكات غازات وصرف صحى وغيرها، فيما أكدت الوزيرة متابعة الانتهاء من أعمال التجهيزات ورفع كفاءة ما تحتاجه المستشفيات بتلك المحافظات، حيث وجهت بإعداد تقرير أعمال يتم مشاركته بشكل دورى مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين، لمواجهة أى تحديات قد تواجه سير العمل بالمستشفيات، تمهيدًا لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبهم استعرض المحافظين احتياجات بعض المستشفيات من تجهيزات طبية وشبكات غازات وخزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية واحتياجات القوى البشرية من الفرق الطبية، موجهين الشكر للدكتورة هالة زايد لتلبية كافة احتياجات المستشفيات بما يخدم صالح المريض المصري، كما أشادوا بالكفاءة ومستوى التجهيزات التى تشهدها الوحدات الصحية والمستشفيات التى يتم افتتاحها.