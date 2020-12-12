شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق جائزة الكويت للإبداع الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غداً فعاليات جائزة الكويت للإبداع في دورتها الثامنة عن بعد، تحت رعاية معالي السيد احمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وبتنظيم من هيئة الملتقى الإعلامي العربي، وحضور السفير قيس العزاوى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون الإعلام والاتصال وشراكة مع الجمعية الدولية للإعلان فرع الكويت، والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، وأكاديمية الإعلام المتكامل، وبرعاية بنك الكويت الدولي وشركة زين للاتصالات وشركة اوريدو للاتصالات وشركة stc للاتصالات، وبمشاركة عدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات العلاقات العامة والتسويق والإعلان على المستويين المحلي والعربي.

واعلن ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي في بيان صباح اليوم عن إغلاق باب التسجيل في فعاليات الجائزة، حيث اكد على مشاركة اكثر من 360 إعلان من مجمل الإعلانات التي تم عرضها خلال العام 2020، لعدد من الشركات المحلية والعربية، مبينا سوف يتم الإعلان عن الإعلانات الفائزة بدرع الجائزة غدا في تمام الساعة الثانية عصراً عن بعد من خلال خاصية الفيديو كونفرنس لمنصة زووم، مشيرا أن اللحظات الراهنة لم تقف عقبة أمام إقامة هذه الجائزة.

وأضاف الخميس أن جائزة الكويت للإبداع لها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها كرفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي لتتماشى مع المعايير الدولية، وصقل مهارة العاملين في هذا المجال من خلال خلق روح تنافسية إبداعية تستطيع المساهمة في تطوير الإمكانيات الفنية والمهارية في مجال صناعة الإعلان، إضافة إلى ترويج الأفكار الإيجابية والبناءة المستخدمة في المواد الإعلانية، مضيفا أن الجائزة تتمتع بلجنة تحكيم على مستوى عال من المهنية والخبرة والتنوع، وتضم اللجنة 8 أعضاء ما بين إعلاميين وأكاديميين ومتخصصين في صناعة الإعلام من عدد من الدول العربية.

وأشار الخميس أن الجائزة هذا العام تنقسم إلى جزئيين الأول تكريمي ويضم أربعة عشر فئة وهي فئة شخصية العام الإعلامية، فئة الإبداع الإعلامي، فئة الإبداع الإعلامي للشباب، فئة الإبداع في المجال الفني، فئة التميز في وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج اليوتيوب، فئة الإبداع في العلاقات العامة فئة الإبداع في المسؤولية الاجتماعية، فئة العلامة التجارية الناشئة، فئة تميز شركة دعاية وإعلان، فئة النجاح والتمييز، فئة أفضل تطبيق إلكتروني حكومي، فئة شخصية العام الشبابية، فئة افضل تطبيق الكتروني تجاري، وفئة جائزة الشراكة الاستراتيجية الناجحة، وتضم في الجزء الثاني عدد الجوائز التنافسية ويضم عشرة فئات هي الإبداع، الإخراج، التأثير، الفكرة، المحتوى، الأعمال الوطنية، إعلانات التوعوية، الجوائز الخاصة، المسؤولية الاجتماعية، البرامج التلفزيونية.

ودعا الخميس المهتمين لمتابعة تفاصيل الإعلان عن الجوائز سرعة طلب رابط الدخول إلى الحفل من خلال التواصل على الواتساب على أرقام الملتقى (0096594090999) أو من خلال متابعة حسابات الملتقى على منصات التواصل الاجتماعي على @arabmediaforum .