شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للكهرباء» تعلن تخرج دفعتين من معهد إعداد القادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تخرج دفعتين مرة واحدة وهما الدفعتين 29، 30 إعداد قادة

ونظمت الشركة حفلا لأول مره بمشاركة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، حيث كان في استقبالهم الدكتور حازم احمد عبدالعزيز رئيس قطاع مركز إعداد القادة والذى القى كلمة ترحيب بالحضور الكريم وقد تم في الحفل القاء كلمة الخريجين القتها المحاسبة وسام شلبى ممثلة للدفعة 29 والمهندس محمود سيد قرنى عن الدفعة 30 كما تم عرض افلام الفيديو عن فعاليات الدفعة 29 والدفعة 30 وملخص للحالات الدراسية التي تمت مناقشتها وقامت المهندسة داليا البحيرى من الدفعة 30 بتقديم درع للمحاسب احمد هانى ممثلا عن الدفعة 31 في تقليد جديد يتبعه مركز اعداد القادة كما هو متبع في الكليات العسكرية من مراسم تسليم وتسلم بين الدفعات واختتم الحفل بكلمة المهندس جابر دسوقى والذى اثنى على ما شاهده في الحفل من ابهار وماتم تقديمه من حالات دراسية وابدى اعجابه بما وصل اليه مركز اعداد القادة من تطور خلال الفترة الحالية.

وشهد استخدام تقنيات جرافيك متقدمة في عرض الأفلام واستخدام رائع للمؤثرات السمعية والبصرية بالإضافة إلى استخدام ديكورات فرعونية مبهرة تم تركيبها بواسطة الخريجين والعاملين بالمركز خلال ساعة واحدة فقط .