شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نظر تجديد حبس راكبة أجنبية حاولت تهريب أقراص مخدرة وكوكايين بـ4 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ينظر اليوم السبت المستشار محمد خلاف قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تجديد حبس راكبة أجنبية وذلك بعد تأجيل الجلسة الأسبوع الماضي لحين حضور مترجم للغة الفرنسية مع المتهمة، مع استمرار حبسها. وتواجه المتهمة تهمة تهريب وطلب أقراص مخدرة وكوكايين قيمتها ٤ ملايين جنيه عبر مطار الغردقة الدولي. كانت جمارك مطار الغردقة قد ضبطت محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة بحوزة سائحة فرنسية وتمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير جمرك مطار الغردقة الدولة من ضبط كمية من الأقراص والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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