شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن برنامجا لتنفيذ 250 ندوة بالجامعات لرفع قيم الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، الانتهاء من وضع برنامج لتنفيذ 250 ندوة ثقافية متنوعة داخل الجامعات والمعاهد، ضمن برنامج الاستراتيجية الوطنية للولاء والانتماء.

وقال عبد اللطيف، لـ ”الخليج 365”، إن تنفيذ الاستراتيجية يأتى بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالى والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والسياحة والآثار.

وأضاف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية أن الموضوعات التى تتناولها الاستراتيجية الوطنية للولاء والانتماء عديدة فى مقدمتها استراتيجية الأمن القومى وحروب الجيل الرابع والتصدى لإرهاب الشائعات والتحديات الداخلية والخارجية والأوضاع الاقتصادية ومستقبل المنطقة ومواجهة وباء كورونا وكيفية التعايش.

وذكر الدكتور طايع عبد اللطيف أنه تم تنفيذ عدد من الندوات خلال الفترة الماضية، على أن يتم استكمال الندوات على مستوى المعاهد بهدف رفع قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والتوعية بالتحديات التى تواجه الدولة.