شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترسل كلمة المرور واسم المستخدم لطلاب أولى ثانوى استعدادا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سيتم إرسال كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على البريد الإلكتروني بداية من اليوم السبت 12 ديسمبر الجارى، استعدادا للامتحان التجريبى الذى يعقد 15 ديسمبر لتدريب الطلاب على أسئلة الامتحان وتجريب المنصة الإلكترونية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للاستعلام لمن لم تصله كلمة المرور ، بالإضافة إلى مركز للدعم الفني على الهاتف والواتس أب، موضحة أن الامتحان التدريبي هدفه اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن شرائح شركة أورانج المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي لا يشترط للحصول عليها شراء أى خط آخر وهي مجانية ويتم دفع 10 جنيهات لتشغيل الشريحة ثم 5 جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة 1000 ميجابيت.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا توجد اشتراطات أو تكاليف اخرى، وتحاول الوزارة إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة أبنائنا الطلاب.