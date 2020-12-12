شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 863 شابا واستخراج 1320 شهادة مزاولة حرفة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 863 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم 13 شابا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 2187 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن استخراج 1320 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال الوزير إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع 41 منحة زواج ووفيات، و8 عمليات جراحية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - فى تقريره الشهرى للوزير - إنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى بالتفتيش على 443 منشأة، فضلا عن القيام بـ 14 حملة تفتيشية، ما أسفر عن تحرير 169 محضر سلامة وصحة مهنية و24 حالة غلق إدارى و15 ندوات توعية، فضلاً عن بحث 76 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1097 منشأة دورى وحملات يعمل بها 1551 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 47 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وإحالة 17 منها للقضاء، و21 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهنى تم تنفيذ 8 دورات بمركز التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة وتصميم الأزياء، وصيانة الحاسب الآلى والجرافيك، كما تم تنفيذ 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة وكهرباء المنازل.

وفى مجال إصدار تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإصدار 3 تراخيص عمل الأجانب من خلال الوحدة التابعة للمديرية، كما تم تحرير 14 محضراً أجانب يعملون فى شركة القناة بملوى.