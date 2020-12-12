شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة للتقديم لجائزة اليونسكو فى العلوم الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى عدد من المستندات المطلوبة للترشح لجائزة اليونسكو الدولية فى العلوم الأساسية، والتى تمنح لفائزين اثنين سنويا، وتبلغ قيمة الجوائز بها 500 ألف دولار، تمنح 250 ألف دولار لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلوم لكل منهما.

وتضمنت المستندات المطلوبة من المرشح للتقديم للجائزة:-

1- تقديم ملف الترشيح كامل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

2- يكتب المرشح فيما لا يزيد عن (500 كلمة) تعريف بمدى إسهامه فى تحقيق أهداف الجائزة.

3- يجب على مقدم طلب الترشيح تقديم السيرة الذاتية فى (2-3 صفحات).

4- يجب إدراج أهم 20 منشورًا فى المجلات التى تحتل الربع الأول والثانى بالترتيب حسب الأهمية مع ملخص يوضح أهميتها وأسباب جدواها وفقاً لمقدم طلب الترشيح فيما لا يزيد عن (50 كلمة).

5- قائمة بأهم براءات الاختراع بدءاً بأحدثها بحد أقصى (2 صفحة).

6- ثلاثة رسائل توصية من علماء بارزين من خارج المؤسسة الأم للمرشح.

7- كما يجب أن يحدد المرشح، أثر الإنجازات التقنية أو المهنية الرئيسية ونتائج عمله فى "المجتمع – التعاون العلمي الدولي – خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة فيما لا يزيد عن (2000 كلمة).

8- وصف واضح ومحدد لإنجازات المرشح ونتائج العمل الذى يجعل المرشح مؤهلاً للحصول على الجائزة فيما لا يزيد عن (10 كلمات).

9- خطاب ترشيح من الجهة التي يعمل بها.

10- تقدم طلبات الحصول على الجائزة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك فى موعد أقصاه 15 يناير 2021.

وتهدف الجائزة لدعم الامتياز فى العلوم الأساسية فى تخصصات (الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا)، حيث توفر الجائزة الأساس الذي يمكن من خلاله نشر المعرفة العلمية التى تُعد أساسية للنهوض بالابتكار والتنمية المستدامة وتطور المجتمعات البشرية، وتقديم المكافأة والتقدير للإنجازات العلمية من حيث التنمية والتعاون الدولي في العلوم الأساسية التي لها تأثير كبير على النطاق المحلي والعالمي.