شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير ملكية عداد الكهرباء ودفع الفواتير إلكترونيًا أول يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بشكل كامل يناير المقبل، كاشفا أن المنصة تقدم جميع خدمات شركات توزيع الكهرباء إلكترونيا علاوة على دفع الرسوم وكافة الإجراءات. وتقدم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية 17 خدمة تشمل جميع خدمات وزارة الكهرباء وشركاتها، وهى كالآتى: 1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة. 2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى. 3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك . 4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء. 5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء. 6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة". 7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف. 8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد. 9- تغيير اسم صاحب العداد 10- تقديم طلب فحص العداد. 11- تقديم طلب رفع العداد. 12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر. 13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية. 14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية. 15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت. 16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

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