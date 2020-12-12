"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع جديد للإصابات.. ومصر ستصنع لقاح كورونا الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 23حالة جديدة.

قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، إن الدولة تسير بشكل علمي وشاركنا فى الأبحاث الإلكنينيكة للقاح كورونا الصيني، مضيفة: "قمنا بتجهيز خط إنتاج للقاح كورونا، واستعنا بالخبراء، ثم حجزنا اللقاح الجديد، وتحديدا 20 مليون جرعة، ولدينا لجنة وضعت أولويات اللقاح من خلال علاقتنا الممتدة مع الصين والإمارات.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وزير الصحة الأسبق: اللقاح الصيني يمنع وصول الإصابات للشديدة والمتوسطة بنسبة 100%

فعال بنسبة 96% والتوزيع مجانًا.. تصريحات وزيرة الصحة عن أول شحنة لفيروس كورونا

مصر تبحث مع بريطانيا توفير لقاحات كورونا فور ثبوت فاعليتها

"أولوية التطعيم لهذه الفئات".. وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا مسؤولية الدولة

وزيرة الصحة: مصر ستصنع لقاح كورونا الصيني لتوزيعه على الدول الإفريقية

الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

جوتيريش يدعو إلى تعاون عالمي بشأن لقاحات كورونا

فيروس كورونا: كيف يعمل "لقاح فايزر - بيونتك"؟

فيروس كورونا: الصين توصي أطقم الطائرات بارتداء الحفاضات للحد من انتشار الوباء

‏الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا‎

تقرير: 10 آلاف طبيب ألماني يريدون المساعدة في تطعيمات كوفيد

أمريكا تسجل أكثر من 210 آلاف إصابة 2900 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرقام قياسية جديدة في ألمانيا تقترب من 30 ألف إصابة و598 وفاة بـ"كورونا"

أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 5ر1٪​