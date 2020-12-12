شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة تتابع تنفيذ قرارات الغلق للمقاهي والكافيهات المخالفة بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً تابعت المهندسة، عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق تنسيقا مع مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء مساء الجمعة متابعة الانضباط بالشارع الدسوقى وتنفيذ تعليمات الغلق في المواعيد المحددة بشوارع المدينة والميادين وكورنيش النيل والكافيتريات والمقاهى وتم غلق وتشميع مقهى بدسوق وغلق كافيه لمخالفته مواعيد الغلق ولمخالفته بتقديم الشيشة.

كما تابعت تنفيذ التزام المحال التجارية بقرار الغلق للمحلات والكافيتريات و، والمقاهى، لتنفيذ تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وقالت ماضي لـ«المصري اليوم» أن الحملة ستظل مستمره يوميا وذلك لإعادة الانضباط بالشارع الدسوقي وتحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع.