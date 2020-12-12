شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: الفوز على الإنتاج خطوة أولى تجاه هدفنا في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه يستحق الفوز على الإنتاج الحربي بالمباراة التي جرت مساء الجمعة.

وأضاف هيثم شعبان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«الفوز على الإنتاج انطلاقة وخطوة تجاه المشوار والهدف الذي نبحث عنه في الدوري».

وتابع: «ضد مقولة المحللين»اللى يضيع يستقبل«رؤيتي أن الضغط على الخصم سببه إضاعة بعض الفرص، وخروج صالح جمعة من القائمة بسبب التحليل الخاص به، واللاعب كان سيبدأ المباراة».

وأردف: «كنا ننتظر ما حدث في المباراة، اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم في اللقاء والحمد لله على حصد النقاط الثلاث، ولاعبو سيراميكا كليوباترا لديهم خبرات وقدرات، ساعدتنا على الفوز، ويجب أن نلعب المباراة بكل قوة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة».