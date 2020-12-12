شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: بداية سيراميكا كليوباترا مميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن فوز سيراميكا كليوباترا، على الإنتاج الحربي، هام للمدير الفني، هيثم شعبان لأنه الأول له بالدوري الممتاز.

وأضاف ضياء السيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «بداية الفريق جيدة ومميزة ولكن لابد أن يبني عليها الفريق، ومشوار الدوري طويل للغاية والقادم أصعب، وعلى سيراميكا كليوباترا أن يغلق هذه الصفحة، ويبدأ الاستعداد للمباريات المقبلة».

وتابع :«سيراميكا كليوباترا استحوذ على الكرة، ونجح لاعبيه في تثبيت أقدامهم سريعا، ولكن كان هناك مشاكل في المنطقة الدفاعية بالفريق».

وأردف :«لا يوجد في الكرة ما يسمى بشوط اللاعبين وشوط المدربين، وهذه مجرد فلسفات في كرة القدم ولكن لاتوجد ثوابت في الكرة».