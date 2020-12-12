شكرا لقرائتكم خبر عن التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية بقلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف رئيس مركز ومدينة قلين المهندس علي سلامة، و نوابه ورئيس قرية البكاتوش والإدارة الزراعية بالبكاتوش، تم تنفيذ إزالة حالة تعد على أرض زراعية بكفر الجزاير.

وذاك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة استمرار حملات الإزالة المُكبرة على مدار اليوم للتصدي بكل حزم لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والتصدي لبعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

وقال رئيس مركز ومدينة قلين للمصري اليوم أنه تم إزالة التعديات والمخالفات بقرى المركز والمدينه لافتًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون الجديد ضد المخالفين وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.

وأكد رئيس المركز والمدينه، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية أثناء تطبيقها الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.