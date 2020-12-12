شكرا لقرائتكم خبر عن بيناتك فى أمان.. القانون يلزم شركات البيع بالتقسيط بالحفاظ على سرية العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم القانون رقم 18 لسنه 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، شركات التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط" بالحفاظ علي السرية التامة للعملاء لديهم،ووفقا للمادة الخامسة من القانون، "تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدي أي منهم بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم،وعدم افشاء اي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقا لا تفرضة القوانين المعمول بها".

يٌشار إلى أن القانون عرف "التمويل الاستهلاكي" بأنه كل نشاط يهدف إلي توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته علي وجه الاعتياد، ويشكل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق القانون، ذلك التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.

ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.