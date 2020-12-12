شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الاجتماعيين يعلن بدء إعداد النقابة لأول قانون لمزاولة المهن الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين، إن النقابة شكلت لجنة للإعداد لأول قانون لمزاولة المهن الاجتماعية والنفسية، وتضم أساتذة من التخصصات العلمية، وأعضاء قطاع الخدمة الاجتماعية وعلم النفس بالمجلس الأعلى للاجتماع، مشيرًا إلى أن ذلك انطلاقا من اهتمام النقابة لمنح المجتمع ما يستحقه من نقابة الاجتماعيين، وأنه لن يتم السماح بمزاولة المهن الاجتماعية والنفسية، إلا لمن يستحق، والقادر على مزاولة تلك المهن.

وأوضح أبو زيد لـ"الخليج 365، أنه لا يمكن لصيدلى أن يفتح صيدلية دون موافقة النقابة، أو أن يمارس مهندس مهنته دون النقابة، وهو ما دفعنا إلى ضرورة التحرك لعمل قانون لتحديد وتنظيم ممارسة عمل الأخصائى الاجتماعى والنفسى للمجتمع.

وأشار إلى أن القانون سيؤمن المجتمع من منتحلى الصفة، ومن ليس لديهم الاستعداد أو التدريب أو العلم والمهارة التى تؤهلهم للقيام بتلك المهن، مضيفًا: النقابة تحصن المجتمع من الممارسات الخاطئة، فالآن أصبحنا نجد مكاتب تحت بير السلم تعمل فى مجال التخاطب والاستشارات الأسرية، رغم أن تلك المهن لابد أن تكون محددة وفق متطلبات مهنية وعلمية.