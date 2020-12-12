شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لرؤساء مذاهب الكنيسة الإنجيلية 19 ديسمبر لبحث مستجدات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم السبت 19 ديسمبر الجارى، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والاطلاع على كافة التقارير الصادرة من الكنائس، عقب بيان المجلس الصادر فى 3 ديسمبر الجارى الخاص بالإجراءات الاحترازية.

وعقد المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اجتماعا عبر وسائل التواصل الإلكترونى، لبحث مستجدات الموجة الثانية لفيروس كورونا، فى 3 ديسمبر الجارى.

وأقر المجلس استمرار العبادة بالكنائس بحضور 25% من مساحة الكنيسة لكل الاجتماعات والمناسبات، والتشديد والتدقيق فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.

وتابعت الكنيسة: "وما يخص الجنازات، لا يزيد عدد الحضور عن 25% من مساحة الكنيسة على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط (يلغى العزاء بجميع القاعات)، وما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أى تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح، إضافة إلى تعليق جميع الزيارات الرعوية على أن يجتمع المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم السبت 19 ديسمبر لمتابعة الموقف فى ضوء الأوضاع والاطلاع على كافة التقارير".