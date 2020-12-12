شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينتدب الراهب فليمون الأنطونى لخدمة الكنيسة القبطية باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتدب قداسة البابا تواضروس الثاني، الراهب القمص فليمون الأنطونى، لخدمة كنيسة القديسة مريم ومارمرقص بمدينة كيوتو في اليابان، والتى قام بتدشينها فى أغسطس 2017، كأول كنيسة قبطية ارثوذكسية باليابان تحت أشراف الأنبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها، ولظروف خاصة لم يكن هناك أب كاهن ليخدم الكنيسة منذ شهر يناير الماضى تقريبا.

وبعث الأنبا دانييل، أمس الجمعة، رسالة شكر إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، قال فيها :" سيدي الحبيب قداسة البابا بعد تقديم مطانية الخضوع ولثم يمينكم الطاهر، أود أن اشكر قداستكم علي مباركتكم الرسولية لسفر أبنكم فليمون الأنطوني لليابان، قداستكم الأب والراعي الذي يفرح قطيعه أينما كان، دمتم سيدنا وأبونا وراعينا ، كما و بطلبات قداستكم نطلب بركة صلاة شهدائنا الأبرار ، شهداء الكنيسة البطرسية - الذين كانت ذكراهم العطرة أمس".

وتخدم كنيسة القديسة مريم ومارمرقص بمدينة كيوتو فى اليابان، العائلات القبطية التى تعيش هناك بالإضافة إلي عدد من اليابانيين الذين انضموا الى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك عائلات من الشعب الأريتري.

وفى 27 أغسطس، دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول كنيسة قبطية في اليابان تحمل اسم "السيدة العذراء والقديس مارمرقس"، خلال زيارته الرعوية الأولى منذ تجليسه على الكرسي البابوي في 2012، إلى اليابان، وقد شارك في طقس التدشين، الأنبا دانييل أسقف سيدني، والأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس، والأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا هرمينا أسقف عين شمس، وعدد من كهنة الكنيسة بمصر واليابان وأستراليا، كما حضر السفير المصري باليابان.