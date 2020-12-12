شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مقرات جديدة لأروقة الجامع الأزهر الشريف بمحافظتى البحيرة والمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت اللجنة المشكلة من قبل الأزهر الشريف لمعاينة الأماكن المرشحة لفروع الرواق الأزهرى، عدة أماكن بمحافظة البحيرة، حيث عاينت عدد من المقرات المحتملة كفروع جديدة للرواق الأزهرى. وهذه الأماكن هى: - معهد فتيات دمنهور النموذجى. - معهد بنين دمنهور الثانوى. - معهد البنين النموذجى. - معهد القراءات. كما قامت بمعاينة عدد من المقرات المحتملة كفروع جديدة للرواق الأزهري بمحافظة المنوفية، وهي: - معهد شبين الكوم الإعدادي الثانوي. - معهد البنين النموذجي. - قاعات التدريب بديوان عام المنطقة. يأتى ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصه على نشر الأروقة الأزهرية فى محافظات الجمهورية كافة، ووفق قرار وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، تحت إشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، ودغش محمد أحمد، رئيس قطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر.

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مقرات جديدة لأروقة الجامع الأزهر الشريف بمحافظتى البحيرة والمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.