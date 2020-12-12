الشرطة تحبط مخطط مشبوه لبدال تمويني في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على بدال تمويني بالجيزة؛ لاتهامه بتجميع سلع مدعمة للاتجار فيها بالسوق السوداء. تحريات المباحث توصلت إلى أن المتهم قام بتجميع (1,7 طن سكر تموينى – 540 عبوة زيت تموينى مخصصان ربطاً للصرف على البطاقات التموينية) للاتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بـ23090 جنيها. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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