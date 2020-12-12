شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 24 ونويبع 25... «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم السبت ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 24 درجة مئوية ، و كاترين والسلوم أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 20 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 31 وتصل إليها أسوان وإدفو وأبو سمبل ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 05 درجات مئوية.
والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :
|
المدينة
|
المتوقعة
|
-
|
عظمي
|
صغرى
|
القاهرة
|
24
|
12
|
الاسكندرية
|
21
|
14
|
وادي النطرون
|
23
|
13
|
طنطا
|
24
|
13
|
شبين الكوم
|
24
|
12
|
دمنهور
|
23
|
13
|
بلطيم
|
23
|
13
|
مطروح
|
21
|
13
|
السلوم
|
20
|
13
|
سيوة
|
23
|
11
|
بورسعيد
|
24
|
14
|
دمياط
|
23
|
12
|
الزقازيق
|
24
|
13
|
المنصورة
|
24
|
13
|
الإسماعيلية
|
26
|
14
|
السويس
|
25
|
14
|
العريش
|
25
|
13
|
رفح
|
25
|
13
|
رأس سدر
|
26
|
13
|
نخل
|
26
|
07
|
نويبع
|
25
|
17
|
طابا
|
24
|
15
|
كاترين
|
20
|
05
|
الطور
|
24
|
15
|
شرم الشيخ
|
27
|
17
|
الغردقة
|
26
|
16
|
مرسى علم
|
26
|
14
|
الفيوم
|
26
|
11
|
بني سويف
|
26
|
10
|
المنيا
|
28
|
10
|
أسيوط
|
28
|
10
|
سوهاج
|
27
|
11
|
قنا
|
29
|
11
|
الأقصر
|
30
|
11
|
أسوان
|
31
|
11
|
ادفو
|
31
|
12
|
أبوسمبل
|
31
|
13
|
الوادي الجديد
|
29
|
10
|
شلاتين
|
29
|
17
|
أبورماد
|
28
|
17
|
حلايب
|
28
|
18
|
رأس حدربة
|
29
|
18
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854