شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسي الإسكندرية» تحذر من شحن الموبايل في غرفة النوم واستخدام «المشترك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المهندس عرفه حنفى، مهندس كهربائي، من إستخدام «المشترك» وشحن الموبايل داخل غرفة النوم، مشيرا إلى أن الاستخدام غير الصحيح للمشترك الكهربائى الذي يزيد عن الاحمال الكهربائية المستخدمة يسبب ماس كهربائي وحوادث المنزل.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة السلامة المهنية بنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، مساء الجمعة، بعنوان «الوقاية والسلامة الكهربية».

وطالب «حنفى» بضرورة إطفاء الموبايل وشحنه ليلا خارج غرفة النوم نظرا لارتفاع الحوادث الخاصة بشحن الموبايل وانتفاخ البطارية مما يسبب كوارث، موضحا أن توزيع الاحمال في الشقة السكنية في مرحلة التشطيبات من الخطوات الهامة للحفاظ على سلامة سكانها والأجهزة الكهربائية.

وأشار إلى مخاطر الكهرباء الإشعاعية، والاكثر خطورة على الإنسان والتى تسبب أمراض السرطان ولها تأثير بيولوجى، والإشعة الفوق البنفسجية وتأثيرها على العين التي تصل إلى تدمير الشبكية.

من جانبه، أستعرض المهندس محمد فتح الباب، وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية ورئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، أنواع الوقاية من المخاطر الكهربائية ومنها الوقاية الإبتدائية وهى تعتمد على تيار ابتدائي بسيط في المنزل والمفاتيح الاتوماتيك بينما الوقاية الثانوية وهى حماية المعدات الكبيرة وزيادة الاحمال على الشبكة الكهربائية.

واضاف في كلمته أن هناك مكونات للشبكة الكهربائية، تبدأ من محطات التوليد والنقل والتوزيع ثم تغذية المنازل، مؤكدا أن الحفظ من المخاطر تكون في كافة المراحل للحفاظ على جودة وسلامة التيار الكهربائى للمعدات حتى يصل بشكل آمن إلى المواطنين في المنزل والحماية من الصعق الكهربائي.