شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء و3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء اليوم 9 حالات شفاء و3 اصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه تم تسجيل عدد 9 حالات شفاء و3 حالات اصابة بفيروس كورونا.. مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغ 175 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 828 حالة، بينما بلغت عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة 48 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد كامل على وجود عدد 10 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و71 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .

ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة من التهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للاصابة، والتحذير من انتقال العدوى، مطالبا المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر للوقاية من المرض ولعدم انتشار العدوى.