شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بصرف 2000 جنيه مساعدة لبائع المناديل ونقله ونجلته لدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، بنقل بائع المناديل ويدعى أحمد ويبلغ من العمر 55 عامًا، وابنته ملك 7 أعوام، بعد تداول صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يفترشان الشارع بلا مأوى، إلى إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت، على أن يتم نقلهما غدًا للإقامة بشقة تم التبرع بها من قبل جمعية احدى الجمعيات الخيرية بإحدى العمارات بطريق الفيوم، فضلا عن قيام الجمعية بصرف مساعدة شهرية قدرها ألفي جنيه لحين استقرار حالته الاجتماعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف بتقديم مساعدة مالية فورية قدرها ألفي جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، وكذلك إجراء بحث اجتماعي دقيق للحالة لصرف مساعدات له من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».







