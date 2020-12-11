شكرا لقرائتكم خبر عن القافلة البيطرية لمعهد بحوث التناسليات تختتم أعمالها في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت قافلة معهد بحوث التناسليات بالهرم زيارتها لاسوان والتي استمرت 5 ايام تم خلالها تقديم الخدمات البيطرية في 5 قري من القري الاكثر احتياجا والتي شملت اعمال علاج العقم والكشف بالسونار ورش الحيوانات.

ضمت القافلة الدكتور هانى محمد حسن مدير المعهد ورئيس الحملة القومية للقوافل الطبية البيطرية ،بالإضافة إلى 5 أطباء بيطريين إستشاريين والدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان.

من جانبه أوضح الدكتور هانى محمد حسن بأن القافلة شملت 5 قرى من الأكثر إحتياجاً موزعة بجميع مراكز المحافظة حيث قدمت القافلة خدماتها مجاناً وبدون أي مقابل سواء من العلاج والتشخيص أو التحصين، مشيراً إلى أن هذه القافلة قامت بتنظيم ندوات إرشادية ودورات تدريبية لشباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في مجال التناسليات والتلقيح الصناعي.