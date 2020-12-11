شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير العشوائيات»: 1000 وحدة سكنية بمشروع «زهور مايو» لأهالي منطقة الزرايب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن منطقة الزرايب بحلوان تعد إحدى المناطق غير الآمنة التي يجرى العمل بها حاليا لتطويرها.

وأضاف أن المنطقة تعد أحد مناطق الخطورة الجيولوجية بسبب إقامة الاهالي لمساكنهم في نطاق مخر سيل يمر بالمنطقة، بجانب ارتباط السكان بالمنطقة بنشاط جمع وفرز القمامة.

ولفت إلى أنه تم توفير قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقرب من المنطقة التي تعرضت لكارثة السيول، وإعداد مخطط يوفر حوالي 1000 وحدة سكنية بالإضافة إلى زرائب للتربية وهناجر لأعمال الفرز والتدوير مما يوفر فرص عمل وتنمية للإقتصاد المحلي بالإضافة إلى توفير الخدمات سواء كانت منافذ بيع أو وحدة صحية ومدرسة والحضانة وكافة الخدمات والمرافق، حيث تم تغيير اسم المنطقة لتصبح منطقة زهور 15 مايو بدلا من زرايب حلوان.