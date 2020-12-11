شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «حدائق أكتوبر»: 47 محضر تأجير وبيع وتغيير نشاط وحدات «إسكان اجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بحملة مفاجئة الجمعة، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، لمواجهة حالات بيع وتأجير وتغيير نشاط الوحدات بالمخالفة للقانون.

وقال المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز المدينة، أن الحملة تمت بحضور قيادات صندوق الاسكان الاجتماعي، في ظل تواجد وتأمين من شرطة التعمير، مشدداً على أهمية التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية وتطبيق قانون الاسكان الاجتماعي وضبط المخالفين.

وأضاف فتحي، أن الحملة تضمنت المرور على مشروع اسكان دهشور ومنطقة ال ٢٤٧ عمارة، حيث تم تحرير ٤٧ محضرا لحالات قامت بتأجير أو بيع أو تغيير النشاط، بالإضافة لحصر عدد ٥٠٠ وحدة مغلقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، مشيرا إلى تحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة.

ولفت فتحي إلى أنه جاء على رأس الحملة الدكتور شريف شحتة الغريب رئيس التفتيش بصندوق الاسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق يرافقهم المهندس مصطفى سيد احمد عن جهاز المدينة والمقدم طارق عبدالعزيز من شرطة التعمير.

وأهاب جهاز المدينة بالسادة المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للاسكان الاجتماعي، مع الابلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الالكترونية للصندوق على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق، مؤكدا أنه سيتم استكمال تلك الحملات تباعا على جميع مشروعات الاسكان الاجتماعي بالمدينة.