شكرا لقرائتكم خبر عن القليويبة تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الجمعة، 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم الثالث على التوالي بينما سجلت 4 مدن أخرى صفر إصابة بالفيروس هي العبور وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر وطوخ ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الجمعة عند 10305 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 781 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 656 حالة وبنها 2973 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1200 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1232 حالة، وشبين القناطر 752 حالة وطوخ 1194 حالة وقليوب 710 حالة ومدينة قها 61 حالة، وكفر شكر 564 حالة إصابة.