شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى للفكر والدراسات: السيسى وماكرون عبرا عن سياسة مجتمعاتهما بقوة وأدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور توفيق أكلميندوس رئيس وحدة الدراسات الأوربية بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا كانت زيارة مهمة للغاية، مشيرا إلى أن كل من الرئيسين السيسى وماكرون عبرا عن سياسة كل مجتمعاتهما، بقوة وبأدب شديد والاستقبال الفرنسى للرئيس السيسي كان استقبالا حافلا ومتميزا.

وتابع أكليمندوس خلال لقائه في برنامج الحقيقة المذاع على قناة أكسترا نيوز والذى يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعطى اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان عن الرئيس الفرنسي الذى سبقه، مشيرا إلى أن ماكرون رأى منذ تولية الرئاسة أن ليبيا هي مصدر قلق بالنسبة لفرنسا وأوروبا.

وواصل أن الدولة المصرية لديها قدرة ومهارات وخبرات كبيرة عسكريا وتعتبر رمانة الميزان للمنطقة، مشيرا إلى أن موقف مصر كان موقفا ثابتا في تعامله مع الدول الخارجية.